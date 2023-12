Rennertshofen

18:30 Uhr

Rennertshofen 2024: Die Projektliste ist lang, die Kosten enorm

Plus Die Marktgemeinde Rennertshofen hat im kommenden Jahr einige finanzielle Großprojekte zu stemmen. Arbeit für die Verwaltung wartet aber auch an anderen Stellen.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Die Marktgemeinde steht im neuen Jahr gleich vor mehreren Herausforderungen. Da sind die finanziellen, wie der Neubau der Turnhalle, die anstehenden Kanalsanierungen, vor allem in Riedensheim, und eine neue Kläranlage, deren Kosten im zweistelligen Millionenbereich rangieren. Da sind aber auch die Herausforderungen, die zwar nichts kosten, aber Probleme mit sich bringen, die viel Einsatz verlangen. Der drohende zweite Polder auf Gemeindegebiet, vor den Toren Bertoldsheims, den die Gemeinde unbedingt vermeiden will. Ein Wertstoffhof, dessen Zukunft ungewiss ist. Ein Markt, der mehr und mehr verwaist. Bürgermeister Georg Hirschbeck bleibt wenig Zeit, um den Ausblick vom Rathaus auf die Marktstraße zu genießen. Sein Schreibtisch ist voll mit Akten und Schriftstücken.

Neue Turnhalle Rennertshofen Kein Kunstwerk von Christo sondern der Neubau der Turnhalle. Sie soll Ende 2024 fertig werden. Dann wird die alte Turnhalle, die links zu sehen ist, abgerissen. Ein Blick in die neue Turnhalle an der Schule. Foto: Manfred Dittenhofer

Auch sorgt die momentane Goldgräberstimmung bei den Freiland-Photovoltaikanlagen in der Verwaltung der Marktgemeinde für einigen Aufwand. „Für die Planung zukünftiger PV-Anlagen brauchen wir dringend einen Masterplan, um einer wilden Ausbreitung solcher Anlagen auf dem Gemeindegebiet vorzubeugen“, ist sich Georg Hirschbeck sicher. Leider habe der Gemeinderat abgelehnt, dass Rennertshofen der Energiegesellschaft Mittlere Donau, angeregt und organisiert von der iKommZ, beitritt. „Dort werden genau solche Pläne erstellt und unsere Nachbargemeinden werden bei dieser Aufgabe entlastet. Wir dagegen müssen alleine zurechtkommen.“ Anfragen für Freiflächenanlagen habe die Gemeinde gleich mehrere. Richtlinien würden dringend benötigt. So wird der Solarpark nördlich von Ammerfeld nicht der letzte sein. Der sei zwar fertig gebaut, so Hirschbeck, aber noch nicht am Netz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen