Rennertshofen

Rennertshofen diskutiert erneut um Zuschüsse für Vereine

Plus Diesmal stehen Zuschussanträge des SV Bertoldsheim auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Und wieder geht es um die Frage: Wie viel gibt es von der Kommune?

Eigentlich ging es nur um rund 110 Euro - aber es ging eben auch um Prinzipien. Wie soll mit Zuschussanträgen verfahren werden, wenn solche noch nie gestellt wurden? Und soll es grundsätzlich zehn oder 20 Prozent für Sportvereine geben. Das Thema Zuschüsse beschäftigt den Rennertshofener Gemeinderat regelmäßig, so auch in der Sitzung am Dienstag.

Stein des Anstoßes war ein Zuschussantrag des SV Bertoldsheim für die Ausbesserungsarbeiten auf dem Parkplatz am Sportplatz. Noch nie habe die Gemeinde solche Arbeiten bezuschusst, sagte Bürgermeister Georg Hirschbeck zu Beginn einer Diskussion, die in gleich drei Abstimmungen enden sollte. Um die Sachlage überhaupt voranzubringen, schlug Alexander Weigl eine 20-prozentige Förderung, also die besagten 110 Euro, vor. Josef Spenninger stemmte sich dagegen – er wollte nur zehn Prozent der Kosten fördern. Und nebenbei wies er darauf hin, dass solche Themen in den Marktausschuss gehörten.

