Festspiel "Bluthochzeit" in Rennertshofen auch für 2023 abgesagt

Plus Die "Bluthochzeit" des Historischen und Festspielvereins Rennertshofen solllte 2023 nachgeholt werden. Doch daraus wird nichts – und die Gründe dafür verheißen nichts Gutes.

Sie sollte nach "Susanna" das nächste große Freilichtspektakel des Historischen und Festspielvereins Rennertshofen werden: die "Bluthochzeit". Die Vorbereitungen liefen seit Monaten, am 29. Juli sollte Premiere vor der Kulisse der Mauerner Höhlen gefeiert werden. Doch vier Wochen zuvor ereilte die Akteure eine Hiobsbotschaft. Ein schwerer Krankheitsfall im Hauptdarsteller-Ensemble ließ eine Hauptrolle ausfallen, die aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit nicht mehr nachbesetzt werden konnte. Nach einer Krisensitzung mit Regisseur Gundolf Hunner entschied sich die Vereinsführung schweren Herzens dazu, das Freilichtspiel abzusagen. Schnell stand fest, dass die "Bluthochzeit" 2023 nachgeholt wird. Doch auch daraus wird nun nichts, wie Graf Guy von Moy, kommissarischer Vorsitzender des Historischen- und Festspielvereins Rennertshofen, nun mitteilt.