Rennertshofen hat jetzt einen neuen Pfarrer

Plus Die Pfarrgemeinde hat Johannes Huber mit Freude willkommen geheißen. Der 34-jährige Geistliche will viele Kontakte und die Messe als Mittelpunkt.

„Sie dürfen schon klatschen.“ Nach dem Freizeichen durch Dekan Werner Dippel gab es donnernden Applaus für Johannes Ulrich Huber, den neuen Pfarrer von Rennertshofen. Mit einem großen Bahnhof ist der 34-jährige Geistliche jetzt empfangen worden.