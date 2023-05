Rennertshofen

08:10 Uhr

Rennertshofen hat mit Ernst Gebert jetzt einen Ehrenbürger

Plus Altbürgermeister Ernst Gebert, der 36 Jahre im Amt war, erhält nicht nur die Bürgermedaille. Ihm wird auch als erster Rennertshofener der Ehrenbürger-Titel verliehen.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Mit so viel Applaus muss man erst einmal umgehen lernen. Und Ernst Gebert ist nun keiner, der gerne im Mittelpunkt steht. Am Donnerstagabend aber nahm er die Ovationen im vollen Sitzungssaal des Rennertshofener Rathauses gerne und gerührt entgegen -um umgehend zu betonen, dass es nicht seine Leistungen alleine, sondern das hervorragende Team in Rennertshofen gewesen sei, das die Marktgemeinde vorangebracht hat.

Ernst Gebert hat als Bürgermeister die Marktgemeinde 36 Jahre lang geprägt. Nun erhielt er nicht nur die Bürgermedaille für besondere Verdienste um die Gemeinde, sondern wurde zu Rennertshofens erstem Ehrenbürger überhaupt ernannt. Mit Staatssekretär Roland Weigert, Landrat Peter von der Grün und Bürgermeister Georg Hirschbeck fassten gleich drei Laudatoren das Wirken von Ernst Gebert zusammen.

