Rennertshofen

19:30 Uhr

Rennertshofen: Skepsis gegenüber Landschaftspflegeverband

Landrat Peter von der Grün (stehend) kam zusammen mit (v. li. sitzend) Gerhard Grande und Siegfried Geißler, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, in die Sitzung des Rennertshofener Gemeinderates, um über den geplanten Landschaftsschutzverbandes zu informieren.

Plus Seit Monaten wirbt Landrat Peter von der Grün in den Kommunen für den Beitritt zu einem geplanten Landschaftspflegeverband für den Kreis. In Rennertshofen ist nicht jeder Gemeinderat begeistert.

Von Manfred Dittenhofer

Soll Rennertshofen dem geplanten Landschaftspflegeverband (LPV) im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen beitreten, oder nicht? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat am Dienstagabend schon zum wiederholten Mal beschäftigt. Zur weiteren Information war zusammen mit Siegfried Geißler, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt, und seinem Mitarbeiter Gerhard Grande auch Landrat Peter von der Grün ins Pfarrheim gekommen, um das Gremium von dem angedachten Verband zu überzeugen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen