Rennertshofen

Rennertshofen: So feiert die Fidelitas Fasching digital

Plus Auch in diesem Jahr muss die Rennertshofener Faschingsgesellschaft Fidelitas coronabedingt auf viele Termine im Kalender verzichten. Doch der Verein hat sich einen Ersatz für den Krönungsball einfallen lassen.

Von Manfred Dittenhofer

Es ist tragisch für viele Faschingsfans: Auch heuer fällt die fünfte Jahreszeit der Corona-Pandemie zum Opfer. Vor allem die Faschingsvereine leiden darunter. Dort geht es nicht nur um das Faschingstreiben an sich, sondern um den Zusammenhalt im Verein und um die Nachwuchsarbeit. Bei der Fidelitas in Rennertshofen hatte man sich für den ausgefallenen Krönungsball etwas einfallen lassen. Am Sonntag begrüßte die stellvertretende Präsidentin des Rennertshofener Faschingsvereins, Simone Riedlberger, die Mitglieder zu einer Online-Veranstaltung, bei der vor allem die Bambinis und Teenies sowie der kleine Hofstaat sein Können zeigen konnten und alle miteinander digital feierten.

