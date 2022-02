Rennertshofen

Rennertshofen: So läuft es in der Wohneinrichtung im Herrenhof

Plus Vor fast vier Jahren wurde aus dem Herrenhof eine Wohngemeinschaft für Menschen mit geistiger Behinderung. Wie sich das Leben in der Einrichtung entwickelt hat - auch in Zeiten der Pandemie.

Von Katrin Kretzmann

Eine WG mit zwölf Bewohnern, beheimatet in einem historisch-charmanten Gebäude mit Garten und noch dazu mitten im Ort: Was nach einer attraktiven Studentenbude klingt, gibt es im Herzen der Marktgemeinde Rennertshofen, im ehemaligen Hotel Herrenhof. Doch hier teilen sich keine Kommilitonen die Räumlichkeiten. Vor vier Jahren hat die Stiftung St. Johannes in Straß das Gebäude gemietet und eine Heimat für Menschen mit geistiger Behinderung geschaffen. Der Wohlfühlfaktor und der Zusammenhalt der zwölfköpfigen Gruppe sind mit der Zeit immer mehr gewachsen – und das lag nicht zuletzt auch an der Corona-Pandemie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

