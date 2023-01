Rennertshofener Feuerwehr wird 134-mal gerufen

Ein Großteil der Einsätze fällt auf die First Responder. Nach Corona ist auch das Vereinsleben wieder angelaufen.

Die Rennertshofener Feuerwehr wurde im Jahr 2022 zu insgesamt 134 Einsätzen gerufen, darunter 26 technische Hilfeleistungen und fünf Brandeinsätze. 95 Einsätze fielen auf die First Responder. Das ist die Bilanz, die Kommandant Michael Ritschel bei der Jahresversammlung der Wehr zog. Dabei erläuterte er einige besondere Einsätze, beispielsweise ein Verkehrsunfall mit dadurch verursachtem Flächenbrand oder das Beseitigen von größeren Schlamm- und Wassermassen nach einem Starkregen. Neben zahlreichen Ausbildungen in Einzelgruppen und mit der gesamten Mannschaft fand vergangenes Jahr wieder turnusgemäß die Inspektionsübung statt, und 23 Feuerwehrdienstleistende legten die Leistungsprüfung ab.

Vorsitzender Philipp Birgmeier konnte in seiner Bilanz über die gut besuchte Maifeier, Weihnachtsfeier mit Fackelwanderung oder die Ersatzveranstaltung für das ausgefallene Marktfest berichten. Letztere sei durch viele Besucher aus der Gemeinde ein großer Erfolg gewesen, und so konnte ein Teil der vorher bereits für das Marktfest gekauften Speisen verbraucht werden. Auch am gemeindlichen Ferienprogramm nahm die Wehr wieder Teil und übernahm bei der Wallfahrt nach Wemding wie üblich einen Verpflegungsstand.

Feuerwehr Rennertshofen ehrt langjährige Mitglieder

Zum Schluss bedankte sich Birgmeier bei den Vorstandsmitgliedern und der aktiven Mannschaft, ohne die keine der zahlreichen Veranstaltungen zu stemmen wäre.

Kreisbrandinspektor Alois Speth bedankte sich bei Kommandant Ritschel für das große Angebot der Übungen mit Weitsicht und das breite Spektrum der erbrachten Leistungen. Für 40 Jahre aktiven Dienst wurde Jürgen Hager geehrt. Weitere Ehrungen erhielten Marco Jungwirth und Bernhard Dietenhauser für 30 Jahre und Josef Spenninger, Michael Hager und Felix Merker für 20 Jahre aktiven Feuerwehrdienst.

Zum Abschluss zollte Bürgermeister Georg Hirschbeck hohen Respekt und den Dank an die aktive Mannschaft. Die freiwillige Bereitschaft sei nicht selbstverständlich und sollte deshalb mehr betont werden. (AZ)

