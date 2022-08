Jugendliche laufen in Boxershorts durch Riedensheim und schlagen Fenster ein

In der Nacht auf Mittwoch laufen einige Jugendliche nur in Boxershorts bekleidet durch Riedensheim. Einer von ihnen schlägt ein Fenster ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Wohnanwesen eines Mannes in der Auenstraße in Riedensheim ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Kellerfenster eingeschlagen worden. Durch Zeugen konnte laut Polizei in Erfahrung gebracht werden, dass in der besagten Nacht einige ausländische Jugendliche/junge Männer nur in Boxershorts bekleidet augenscheinlich alkoholisiert durch Riedensheim gelaufen seien. Ein Zeuge konnte zudem beobachten, wie einer dieser Männer auf das Grundstück des Geschädigten lief.

Rennertshofen-Riedensheim: Jugendliche laufen in Boxershorts durch den Ort und schlagen Kellerfenster ein

Die Tat selbst konnte nicht beobachtet werden. Es wird nicht davon ausgegangen, dass sich die Person bzw. die Personen Zutritt zu dem Wohnhaus verschaffen konnten, da das Kellerfenster hierfür zu klein scheint. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei Neuburg bittet um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)