Sanierungsarbeiten beim Kulturtreff sollen bald starten

Da kommt eine Spende über 8000 Euro von den Theaterfreunden Rennertshofen gerade recht.

Das alte Kino, besser gesagt der Kulturtreff an der Marktstraße in Rennertshofen, wird bereits von örtlichen Vereinen genutzt. Der Festspielverein lagert dort seine Requisiten ein. Und die Theaterfreunde proben für ihre Herbstaufführung. Ende Oktober soll „Der Räuberpfaff“ Premiere feiern. Nun übergaben die Theaterfreunde an die Stiftungsgesellschaft Kulturtreff Rennertshofen eine Spende in Höhe von 8000 Euro.

Für die Renovierung des alten Kinos wird jeder Euro benötigt. Und das Dach muss auch vor dem Winter noch abgedichtet werden. Gehen die Hoffnungen der Stiftungsgesellschaft in Erfüllung, liegt bis dahin aber schon ein Förderbescheid der Städtebauförderung vor. Die ersten Gespräche in München dazu seien sehr positiv verlaufen, erklärte Alfred Bircks, Geschäftsführer der „Kulturtreff Rennertshofen gemeinnützige Stiftungsgesellschaft mbH“. Die Städtebauförderung stufe das Projekt als überregional relevant ein.

Da kommen die 8000 Euro von den Theaterfreunden gerade recht, die dieser Tage übergeben wurde. Möglich wurde die Spende, weil die am ersten Ranzhof-Open-Air-Konzert mitwirkenden Bands und Musikgruppen auf ihre Gage verzichtet haben. Das Open-Air-Konzert fand Ende Mai statt. „Neun Gruppen aus der Gemeinde sind bei uns aufgetreten, und es war eine tolle Veranstaltung“, erinnerte sich Claudia Riedelsheimer, Vorsitzende der Theaterfreunde. Die Veranstaltung habe gezeigt, dass die Rennertshofener durchaus für Kultur und für Veranstaltungen zu begeistern seien, wenn diese nur angeboten würden.