Fohlen aus Gestüt in Kienberg holt ersten Platz bei Landesschau

Hengstfohlen aus dem Gestüt von Michael und Katharina Kugler in Kienberg holt ersten Platz bei der bayerischen Landesschau für deutsche Pferde. Was noch für Freude sorgte.

Einen großen züchterischen Erfolg konnte die Welsh Cob-Zucht von Michael und Katharina Kugler, ansässig im Rennertshofener Ortsteil Kienberg, am vergangenen Sonntag bei der Landesschau Bayern des Zuchtverbands für deutsche Pferde (ZfdP) in Schillingsfürst (Landkreis Ansbach) erringen – und sich am Ende noch über einen weiteren Titel freuen.

Das Hengstfohlen Ventus Black Bowmore – gezogen aus der Stute Brennabor Zero Black Vision und dem Hengst Medrus Keltic Knight – konnte zuerst den ersten Platz in seiner Kategorie erringen und wurde anschließend sogar zum Gesamtsieger aller gezeigten Fohlen und Rassen. Somit erhielt er den Titel „Landeschampion“.

Fohlen aus Kienberg siegt bei Landesschau Bayern des Zuchtverbands für deutsche Pferde

Die Landesschau des ZfdP wird alle zwei Jahre in jedem deutschen Bundesland ausgetragen. Der Verband vertritt alle in Deutschland gezüchteten Pferderassen, somit ist das Spektrum der ausgestellten Tiere weit und die Konkurrenz dementsprechend groß.

Gestüt von Familie Kugler in Kienberg: Hengstfohlen gewinnt Auszeichnung

„Das Zuchtziel, ein rassetypisches Endmaßpony im Sporttyp zu züchten, wurde somit voll erreicht“, freut sich die Besitzerin von Fohlen Ventus Black Bowmore, Katharina Kugler. Auch beim darauffolgenden Musterungstermin des Zuchtverbands auf dem Hofgelände des Gestüts in Kienberg wurde allen Fohlen der Titel „Prämienfohlen 2022“ verliehen. Familie Kugler freut sich im wahrsten Sinne des Wortes tierisch auf weitere Zuchterfolge mit ihren Pferden. (AZ)