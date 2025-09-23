„Sechs von sechs“

Mit der Fohlenschau des Zuchtverbandes für deutsche Pferde (ZfdP) fand vor Kurzem die wichtigste Veranstaltung des Jahres auf dem Gestüt Kienberg von Thomas und Bettina Kugler im gleichnamigen Rennertshofener Ortsteil statt. Der bayerische Landesvorsitzende Manfred Haiss hatte dieses Jahr eine große Vielfalt an Fohlen zu bewerten. Neben einem bunten Fuchshengstfohlen von Cadlanvalley Deluxe und zwei Stutfohlen in den Sonderfarben Palomino und Rappisabell vom bewährten “NRW-Import” Sunset Gold wurde auch ein Hengstfohlen in Palomino Roan vorgestellt, dessen Vater “Kienbergs Camaro” ebenfalls in Kienberg gezogen worden war. Eine Premiere in der über 50-jährigen Geschichte des Gestüts, dass beide Elterntiere aus der eigenen Zucht stammen. Neben einer fachkundigen Beurteilung im Stand wurde der vierbeinige Nachwuchs an der Seite der Mutterstuten auch nacheinander im Schritt und Trab gemustert. Herr Haiss lobte die Qualität der präsentierten Fohlen sehr und konnte tatsächlich allen vieren die sog. Fohlenprämie verleihen. Diese ist nur den überdurchschnittlichen Tieren eines Jahrgangs vorbehalten. Zudem wurde mit “Kienbergs Cayenne” eine Stute zur Aufnahme ins Stutbuch vorgestellt. Hier durfte sich die Züchterfamilie über die Eintragung ins Stutbuch 1 und sogar über die Verleihung des Titels “Verbandsprämienstute” freuen. Herr Haiss stellte angesichts der konstant hohen Qualität der “Kienbergs-Ponys” fest, dass sich das Gestüt getrost zu den besten 10 % der Welsh Züchter in Deutschland zählen dürfe. Passend dazu erreichte Familie Kugler noch am selben Tag die Nachricht, dass das Stutfohlen “Kienbergs Ravelle C” von “Kienbergs Camaro” aus der “Kienbergs Rhea” in seiner neuen Heimat in der Oberpfalz ebenfalls mit der Fohlenprämie ausgezeichnet wurde. Bereits im Juli war das Fohlen „Kienbergs Suzuki“ aus der „Kienbergs Ballade“, inzwischen in Niedersachsen beheimatet, vom dortigen Zuchtverband prämiert worden.

