Unbekannte haben die Betonelemente sowie die Banden mit neu gestalteter Fläche in Rennertshofen verunstaltet. Der Frust bei Gemeinde und Sportlern ist groß.

Erst im Oktober wurde in der Marktgemeinde Rennertshofen der neue Skaterplatz neben dem Kleinspielfeld hinter dem Tennisverein eingeweiht. Seither erfreut er sich reger Beliebtheit. Insgesamt 130.000 Euro hat sich die Kommune für die speziell für Skateboarder eingerichtete Fläche kosten lassen. Allerdings scheint es Menschen zu geben, die mit solchen Geschenken der Marktgemeinde an die Jugend nicht viel anfangen können. So sind die Betonelemente und die Banden des Kleinspielfeldes mit allerlei Schmierereien verunstaltet worden. Darunter auch ein Hakenkreuz, das – absichtlich oder aus Unwissenheit – spiegelverkehrt aufgesprüht worden ist.

Der Frust im Rathaus und bei den Sportlerinnen und Sportler, die den Platz nutzen, ist groß. Am Dienstag informierte Bürgermeister Georg Hirschbeck den Gemeinderat über die Sachbeschädigung, die von der Verwaltung bereits angezeigt wurde. Die Ermittlungen laufen.

Skaterplatz in Rennertshofen mit Graffiti beschmiert

Unterdessen diskutierte der Gemeinderat, wie solche Ferkeleien in Zukunft zu verhindern seien. Ratsmitglied Anton Auernhammer, passionierter Jäger, bot an, eine Wildkamera zur Überwachung des Areals anzubringen. "Eine gute Kamera kostet 300 Euro und liefert gestochen scharfe Bilder – auch bei Dunkelheit." Eine gute Idee, wie der Gemeinderat befand. Nun wird das Rathaus die technischen und rechtlichen Voraussetzungen prüfen.

Unter den Schmierereien befindet sich auch ein Hakenkreuz. Foto: Manfred Dittenhofer

Bereits 1999 hatte die Gemeinde einen Skaterplatz eingerichtet, der im Zuge der Verlegung des FCR-Sportplatzbereichs ebenfalls umziehen musste. Mit der Verlegung wurden neue Ausstattungselemente aus Beton, mit Stahlkanten versehen, angeschafft. Diese Elemente brauchen kaum Wartung – eigentlich. Die Entfernung der Farbe wird nun einige Mühe kosten – und auch Geld. Das könnte gewinnbringender in der Jugendarbeit eingesetzt werden. Sauer ist auch die Skatervereinigung. Die Jugendlichen und Erwachsenen nutzen das Areal nicht nur, sondern sie kümmern sich auch um die Pflege und Sauberkeit des Skaterplatzes. Bereits bei der Planung waren sie mit an Bord.