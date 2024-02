„Ski Juchee“ ab Rennertshofen: Es gibt noch freie Plätze für Skifahrten

Der Skiclub Rennertshofen hat die Skikurse für dieses Jahr abgeschlossen. Mit dem Skilaufen ist aber noch lange nicht Schluss.

An vier Samstagen im Januar und Februar hieß es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kursangebotes des Skiclubs Rennertshofen wieder „Ski Juchee“. Die Beteiligung war laut Vereinsvorsitzendem Erwin Steib wieder ganz gut, genauso wie die Schneelage – zumindest an drei der vier Tage. In den Skigebieten waren die Pisten gut präpariert. Das Abschlussrennen fiel jedoch wegen widriger Wetterbedingungen ins Wasser.

„Aber das tat der guten Stimmung unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber keinen Abbruch“, freute sich Erwin Steib über den Verlauf der vier Kurstage. 21 Anfänger und 44 Fortgeschrittene hatten sich zu den Skikursen angemeldet. Für das Snowboarden haben sich drei Anfänger und drei Fortgeschrittene entschieden. Zusätzlich nutzten drei Tagesfahrer die Gelegenheit, an einem Auffrischungskurs teilzunehmen. Die Kurse fanden alle im Skigebiet Wilder Kaiser und auf der Winkelmoosalm statt. „Für den letzten Kurstag haben wir eine kleine Abschlussfeier organisiert.“ Alle vier Kurssamstage seien glücklicherweise unfallfrei verlaufen, so der Vereinsvorsitzende.

Die Skisaison beendet der Skiclub Rennertshofen in St. Johann

Für alle Skibegeisterten stehen noch weitere Skiausflüge auf dem Programm: Nach der Après-Skifahrt am 24. Februar findet am 28. Februar eine sogenannte Mittwochsfahrt statt. Und für den 2. März ist noch einmal eine Tagesfahrt geplant. Zum Saisonabschluss organisiert der Skiclub am 20. März eine Sonderfahrt nach St. Johann. Interessierte können sich dafür sowohl auf der Homepage unter www.skiclub-Rennertshofen.de als auch bei der Firma Spangler Touristik anmelden.