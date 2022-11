Skiclub Rennertshofen ist zurück nach Corona - mit weniger Mitgliedern

Plus Der Skiclub Rennertshofen ist nach der Corona-Pause zurück. Doch in der Zwischenzeit hat der Verein Mitglieder verloren. Fahrten stehen auf der Kippe und die Preise steigen.

Der Skiclub Rennertshofen ist zurück. Beim Gebrauchtmarkt am Samstag beim Bootshaus bekräftigten die Ski- und Snowboardlehrer ihre Hoffnung auf eine "normale" Wintersportsaison. Aber schon die schwächere Resonanz auf den Skitag an der Wichtelhütte wies darauf hin, dass die zweijährige Pause nicht ohne Einbußen bleiben wird.