Spendenübergabe an Glühwürmchen e.V.

Die Grundschule Rennertshofen führte den mittlerweile schon traditionell gewordenen Spendenlauf durch. Witterungsbedingt fand der Lauf diesmal nicht auf dem Sportplatz, sondern auf dem etwas trockeneren Pausenhof statt. Die Kinder bewältigten Runde um Runde und wurden von zahlreichen Zuschauern begeistert angefeuert. Eine stattliche Summe von 4330 Euro konnte von den ehrgeizigen Schülern erlaufen werden. Ein Teil des Geldes kommt dem Förderverein der Schule zugute und der andere Teil dem Verein Glühwürmchen zur Unterstützung von krebs-, schwerst- und chronisch kranken Kindern und deren Familien. Am 21. Januar übergaben die jeweiligen Klassensprecher Frau Schweyer, Vorsitzende des Vereins Glühwürmchen, die stolze Summe von 2600 Euro. Gleichzeitig erhielt Herr Aßmann, Elternbeiratsvorsitzender und Mitglied des Fördervereins, 1730 Euro für den Förderverein der Grundschule. Frau Schweyer bedankte sich herzlich bei allen Kindern, deren Eltern und Großeltern sowie der Schulleitung Frau Plichta für ihr großes Engagement. Sie berichtete sehr berührend über die Verwendung der Spendengelder und schenkte jeder Klasse zum Abschluss ein kleines Büchlein mit Glühwürmchen-Geschichten. Die Klassensprecher erfüllten gerne den Auftrag von Frau Schweyer, den Dank an ihre Mitschüler weiterzugeben und das kleine Glühwürmchen-Heft vorzustellen. Wie heißt das Motto darin so schön: „Auch wir sind nur ein kleines Licht, das hilft, den Weg im Dunkeln zu gehen.“ Die Grundschule Rennertshofen konnte dazu einen kleinen Beitrag leisten.

