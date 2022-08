Spengler Rehm aus Rennertshofen: Nach 50 Jahren ist Schluss

Theobald Rehm hört Ende August auf. Damit schließt in Rennertshofen eine Spenglerei mit Ruf und Tradition.

Natürlich falle es ihm schwer. Und die Kunden würden ja auch Schlange stehen und immer noch fragen, ob er nicht vielleicht doch noch einen Auftrag annehmen könnte. Aber Spenglermeister Theobald Rehm aus Rennertshofen hat entschieden: Ende des Monats ist Schluss. Dann schließt die Spenglerei Theo Rehm in Rennertshofen ein für alle Mal ihre Pforten. Ruhe tritt in der Werkstatt deshalb aber nicht automatisch ein.

Der 66-Jährige ist noch fit. Er könnte auch noch weitermachen. Aber: „Ob jetzt oder in zwei, drei Jahren: Leicht fällt es mir jetzt nicht und wird es mir auch in Zukunft nicht fallen. Und alles hat seine Zeit.“ Auf den Tag genau 50 Jahre Berufsleben liegen hinter Theobald Rehm, wenn er Ende August die Spenglerei in Rennertshofen zusperrt. Der Schritt war wohl überlegt und bereits im November 2021 mit seinen Mitarbeitern abgestimmt, sodass diese leicht eine neue Anstellung finden konnten. Und die drei Spengler sind auch schon gut untergekommen. Die letzten Aufträge werden gerade fertiggestellt und dann ist Schluss. Zeit, einen Blick zurückzuwerfen auf ein bewegtes Berufsleben in teils schwindelnder Höhe.

Theo Rehm aus Rennertshofen war seinerzeit Deutschlands jüngster Meister

Mit 19 Leiter eines Handwerksbetriebes, mit 22 jüngster Meister Deutschlands mit der Prüfung im Bereich Gas- und Wasserinstallationen. Und das, obwohl er am Ende der Meisterschule wegen fehlender Gesellenzeit erst einmal nicht zur Prüfung zugelassen wurde. Dann mit 25 die zweite Meisterschule zum Spenglermeister. Das war 1980. All das war nicht so geplant oder gewollt. Aber als Theobald Rehm sein drittes Lehrjahr bei einer Firma in Neuburg fast beendet hatte, starb sein Vater Theo Rehm plötzlich und unerwartet. Den Betrieb wollte der Sohn unbedingt weiterführen. Eine Lehrzeitverkürzung und eine zeitlich befristete Ausnahmegenehmigung für die Mutter zum Betreiben des Handwerksbetriebs machten es möglich, dass Theobald Rehm den Betrieb führte, dort Vollzeit arbeitete und an den Wochenenden die Meisterschule besuchte. „Das schafft man nur, wenn man jung ist“, erinnert sich der Rennertshofener heute an diese harte Zeit.

Von 1982 bis 1984 baute er in Rennertshofen sein heutiges Wohnhaus. Im selben Jahr heirateten er und seine Ehefrau Margit. Sechs Jahre später folgte der Neubau der Werkstatt. Die Maschinen waren so groß geworden, dass das alte Gebäude seines Vaters einfach nicht mehr ausreichte. Die neue Abkantbank war mit sechs Metern vier Meter länger als ihre Vorgängerin.

Bis in die 1990er hatte Rehm 50-50-Aufträge im Bereich Sanitär und im Bereich Spenglerei. Dann kam eine Novellierung der Handwerksberufe. Theobald Rehm konzentrierte sich auf Spenglerarbeiten, da ihm die Arbeit mit Metall ohnehin mehr am Herzen lag. „Man stellt etwas her, das einen selbst überdauert. Ich habe Sachen gemacht, die sind auch in 100 Jahren noch da.“ Rehm erinnert sich an das Kirchendach in Stepperg. Dort hat er das Auge Gottes aus Kupfer ausgebaut und saniert. „Das war über 100 Jahre alt und brauchte nur eine kleine Auffrischung.“ Es gebe Kupferdächer, die 800 Jahre alt seien.

In der Spenglerei Rehm wurden 30 Lehrlinge ausgebildet

Rund 30 Lehrlinge hat Theobald Rehm in seiner Zeit als Handwerker ausgebildet. Die drei Mitarbeiter, die bis zum Schluss bei ihm sind, haben alle bei ihm gelernt.

Was macht einer, der 70 Stunden die Woche gearbeitet hat und nebenbei 36 Jahre als Gemeinderat gewirkt hat, mit der gewonnen Zeit im Ruhestand? „Mehr Familie! Und einige Vereine, wie zum Beispiel der Festspielverein, bleiben ja erhalten.“ Sehr aktiv ist Rehm in der Kirchenverwaltung St. Johannes Baptist. Am eigenen Haus hat er einige „Rückstände“, wie er es nennt, aufzuarbeiten. Und das Enkelkind in Berlin möchte er häufiger sehen. Um seine Kinder zu besuchen, braucht er schon etwas Zeit. Die sind in alle Welt verstreut: Berlin, Dublin, Singapur.

Dass von seinen Kindern keines in seine Fußstapfen gestiegen ist, grämt den Spengler nicht. Jeder müsse seinen Weg finden. „Ich hätte auf diese Entscheidungen niemals Einfluss genommen.“ Das Arbeiten mit Metall muss schließlich Spaß machen. Sein Hobby wird es sicherlich bleiben – nur künstlerischer wird es ab jetzt zugehen. Und auch in der Werkstatt werden weiterhin die Maschinen arbeiten. Denn ein Rennertshofener Handwerksbetrieb nutzt sie weiter.