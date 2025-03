Starkbierfest der CSU Rennertshofen: Ein Fastenprediger wie ein Racheengel

Wenn die Rennertshofener CSU, die Frauenunion und die JU zum Starkbierfest in die Schlossgaststätte laden, weiß man gleich, dass man zwei Schwergewichte präsentiert bekommt. Meist kommt ein CSU-Grand aus der Münchner Gegend, der zuerst zur versammelten Festgemeinde sprechen darf. Und danach, sozusagen als Hauptprogramm, erscheint der Fastenmönch Barnabas, um der zur Fastengemeinde mutierten Menge den Spiegel vorzuhalten und ihr die Leviten zu lesen.. Wer Schorsch Thaller kennt, weiß, dass er auch in der Mönchskutte eine gute Figur abgibt. Und so wurde der Abend ein Feuerwerk der besonderen Art und zugleich eine Abschiedstour für den Mönch. Denn der hatte angekündigt, in Rennertshofen letztmals aufzutreten.

