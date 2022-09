Stepperg: Feuerwehr-Nachwuchs beweist sein Können bei Prüfung

Acht Mitglieder der Stepperger Jugendfeuerwehr legen Leistungsprüfung mit Bravour ab - und beweisen damit, dass sie für den Ernstfall vorbereitet sind.

Reges Treiben herrschte die vergangenen Tage vor dem Feuerwehrhaus im Rennertshofener Ortsteil Stepperg. Der Grund: Acht Jugendliche übten und trainierten für das Jugendleistungsabzeichen. In insgesamt fünf Einzel- sowie fünf Truppübungen eigneten sich die Jugendlichen die Grundkenntnisse für den Lösch- und Hilfeleistungseinsatz an und mussten diese in einer vorgegebenen Sollzeit schnell, aber auch geordnet und möglichst fehlerfrei ableisten.

Mitglieder der Stepperger Jugendfeuerwehr legen erfolgreich Leistungsprüfung ab

Unter den Augen der Schiedsrichter Christian Haas, stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwart, und Florian Riedl von der Feuerwehr Bergheim wurden das Anlegen eines Mastwurfes, eines Burstbundes sowie das Befestigen einer Feuerwehrleine geprüft. Zudem mussten Saugschläuche und Strahlrohre gekuppelt, Schläuche und Leinen zielsicher ausgeworfen sowie mittels der Kübelspritze ein Löschangriff durchgeführt werden. Das Zuordnen und Erkennen von wasserführenden Armaturen, Kupplungen und Zubehör gehörte ebenfalls zu den Prüfungsaufgaben, ebenso wie das Zusammenkuppeln einer 90 Meter langen Schlauchleitung und theoretische Prüfungsfragen. Dass die Teilnehmer in gut 80 Übungsstunden die Abläufe gut einstudiert hatten, zeigte sich in der Ergebnisausbeute. Alle Prüflinge bestanden mit nur sehr wenig Fehlerpunkten die Prüfung und konnten mit Stolz ihr Jugendleistungsabzeichen an die Brust heften.

Jugendliche der Feuerwehr Stepperg üben für den Ernstfall

Innerhalb eines Jahres konnten somit insgesamt 13 Jugendliche bei der Feuerwehr Stepperg das Jugendleistungsabzeichen sowie fünf die Jugendflamme ablegen. Das Engagement und Motivation wurde auch von Vize-Bürgermeisterin Ulrike Polleichtner hervorgehoben, da die jungen Feuerwehranwärter die Retter von Morgen seien, wie sie vor Ort sagte.