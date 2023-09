Rennertshofen

Tiny-House-Siedlung in Hütting: Im Oktober ziehen die ersten Bewohner ein

Der Eigentümer dieses Hauses zieht als einer der ersten in die Tiny-House-Siedlung in Hütting.

Plus Von den 20 Parzellen in Hütting sind 15 bereits vermietet. Wer dort bald wohnen wird und warum ein Tiny House so oft unterschätzt wird.

Von Manfred Dittenhofer

Die Tiny-House-Siedlung in Hütting nimmt nun Gestalt an. Fünf Jahre ist es her, dass die Pläne dafür ihren Anfang genommen haben und seitdem eine Reihe von Genehmigungsverfahren durchlaufen mussten. Mittlerweile hat mit dem Anschluss an das Kanalsystem die praktische Umsetzung begonnen. Voraussichtlich im Oktober sollen die ersten Tiny Houses auf dem Areal aufgestellt werden.

Wer dann mit seinem Tiny House nach Hütting zieht, der benötigt keinen Bauantrag dafür und kann sich dort mit seinem Hauptwohnsitz anmelden. Das, so glaubt Betreiber Stefan Huber, sei in Deutschland noch einmalig. Sein Bauantrag gilt für das gesamte Areal mit insgesamt 20 Parzellen. Voraussetzung: Das Tiny House hat ein Volumen von höchstens 75 Kubikmetern und steht auf der Grundstücksparzelle auf Rädern. Die Infrastruktur dafür wird auf dem Gelände seit Juni errichtet. Kommende Woche dürften die Wasser- und Abwasserleitungen so weit fertig sein. Dann kommt die elektrische Anbindung.

