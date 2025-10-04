Erntedank: In Rennertshofen lebt eine alte Tradition wieder auf

Jahrzehntelang war die Marktgemeinde im Herbst über die regionalen Grenzen hinaus Ziel vieler Besucher. Sie alle wollten den Körnerteppich in der Rennertshofener Pfarrkirche St. Johannes Baptist sehen, der letztmals 2009 präsentiert wurde. Heuer lebt die Tradition wieder auf. Zum diesjährigen Erntedankfest schmückt das Logo und das Motto des Heiligen Jahres“ Pilger der Hoffnung“ den Altarraum der Kirche.
Rennertshofen
