Rennertshofen: Tradition des Körnerteppichs zum Erntedankfest 2025 wiederbelebt

Rennertshofen

Erntedank: In Rennertshofen lebt eine alte Tradition wieder auf

Der Körnerteppich von Rennertshofen war weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Doch seit 2009 wurde er nicht mehr gefertigt. Jetzt haben engagierte Frauen diese Tradition wiederbelebt.
Von Manfred Dittenhofer
    Am Freitag wurde noch emsig an dem Körnerteppich gearbeitet. Am Sonntag ist Premiere. (V. li.) Michaela Riedl, Sofia Marb, Pfarrer Johannes Huber, Christine Marb, Claudia Fäustling und Stefanie Martin bei den letzten Arbeiten im Altarraum der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Rennertshofen.
    Am Freitag wurde noch emsig an dem Körnerteppich gearbeitet. Am Sonntag ist Premiere. (V. li.) Michaela Riedl, Sofia Marb, Pfarrer Johannes Huber, Christine Marb, Claudia Fäustling und Stefanie Martin bei den letzten Arbeiten im Altarraum der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Rennertshofen. Foto: Manfred Dittenhauser

    Jahrzehntelang war die Marktgemeinde im Herbst über die regionalen Grenzen hinaus Ziel vieler Besucher. Sie alle wollten den Körnerteppich in der Rennertshofener Pfarrkirche St. Johannes Baptist sehen, der letztmals 2009 präsentiert wurde. Heuer lebt die Tradition wieder auf. Zum diesjährigen Erntedankfest schmückt das Logo und das Motto des Heiligen Jahres“ Pilger der Hoffnung“ den Altarraum der Kirche.

