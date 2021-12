Rennertshofen

Trinkwasser: Marode Wasserrohre in Riedensheim müssen saniert werden

Plus Der Wasserzweckverband Heimberggruppe hat einige Mängel an den Rohren in Rennertshofen und dem Ortsteil Riedensheim festgestellt. Die einen seien „löchrig, wie ein Schweizer Käse“, und bei den anderen häufen sich die Brüche. Welche Sanierungskosten im Raum stehen.

Von Andrea Hammerl

„Löchrig wie ein Schweizer Käse“ – so beschrieb Gensberger die gusseisernen Rohrleitungen im Rennertshofener Ortsteil Riedensheim. Eine Rolle spiele hier auch das Vorkommen der Neuburger Kieselerde, die den pH-Wert des Wassers in den sauren Bereich verschiebe. Für die Hauptleitung mit 330 Metern an der Staatsstraße und 775 Metern im Ortskern wurde den Verbandsräten eine Kostenschätzung von 350.000 bis 400.000 Euro in der Verbandsversammlung präsentiert.

