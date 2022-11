Über 10.000 Euro Schaden: Zwei Autos stoßen bei Rennertshofen zusammen

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Rennertshofen wurde ein 17-Jähriger verletzt. Der Rettungsdienst musste kommen.

Zwei Fahrzeuge sind am Montagmorgen in Rennertshofen zusammengestoßen. Das teilte die Polizei mit. Gegen 7.40 Uhr fuhr ein 58-jähriger Rennertshofener mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2047 entlang der dortigen Marktmauer in östliche Richtung. Hierbei übersah er einen, am rechten Fahrbahnrand stehenden Kleintransporter eines Zulieferers, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Das Auto des Rennertshofeners krachte mit der rechten Fahrzeugfront in das linke Fahrzeugheck des Transporters. Infolge des Unfalles wurden der Fahrzeugführer, sowie sein 17-jähriger Sohn, welcher zum Unfallzeitpunkt auf der Beifahrerseite saß, mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Neuburg gebracht.

Am Auto des Rennertshofeners entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Schaden am Kleintransporter dürfte sich laut Polizei auf 1000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 58-jährige Rennertshofener sein Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt ohne gültige Fahrerlaubnis lenkte. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)