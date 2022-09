Unbekannter entwendet Brennholz in Rennertshofen

Ein Unbekannter entwendet in Rennertshofen Holz. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

In Rennertshofen ist zwischen dem 1. Mai dieses Jahres und dem vergangenen Samstag gelagertes Holz entwendet worden. Das teilte die Polizei mit. Es handelte sich um 13 Festmeter Buchenholz, welches in einem Waldstück in der Nähe der Ortschaft Emskeim (Gemeinde Rennertshofen) seit Mai 2022 lag.

Der Besitzer des Buchenholzes, ein 52-jähriger Welheimer, schätzt den Wert zukünftigen Brennholzes auf circa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Neuburg entgegen. (AZ)