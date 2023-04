Unbekannter versucht, Tankautomat in Rennertshofen aufzubrechen

Wer kann der Polizei Hinweise auf den Vorfall in der Nacht auf Karsamstag geben?

Bereits in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter in Rennertshofen versucht, den Automaten einer SB-Tankstelle aufzubrechen. Die Polizei war am Morgen des Karsamstag von einer 64-jährigen Rennertshofenerin informiert worden, nachdem sie entsprechenden Schäden am Tankautomaten in der Treidelheimer Straße bemerkt hatte.

Täter kam nicht an die Geldkasse im Tankautomaten in Rennertshofen

Wie Ermittlungsbeamte feststellten, sollte die im Automat verbaute Bargeldkasse ausgebaut werden. Dazu wurden diverse Abdeckungen gewaltsam entfernt. Dem unbekannten Täter gelang es letztlich jedoch nicht, an die Kassette heranzukommen.

Die Tat dürfte sich am 8. April gegen 1 Uhr nachts ereignet haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 zu melden. (AZ)