Unfall: 59-jähriger Neuburger stürzt mit Motorrad

In Rennertshofen hat sich am Sonntagabend ein 59-jähriger Motorraddfahrer mittelschwer verletzt. Wie es zu dem Verkehrsunfall kam.

Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Neuburg hat sich am Sonntag gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Rennertshofen mittelschwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war sonst niemand an dem Unfall beteiligt. Laut Zeugenaussagen habe sich der 59-Jährige vermutlich in der Kurve „verbremst“ und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Motorradfahrer schlidderte über den Asphalt und kam am Fahrbahnrand zum Liegen. So der aktuelle Kenntnisstand der Polizei am Sonntagabend. Der Mann musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus Ingolstadt gebracht werden. Die Feuerwehr Rennertshofen war ebenfalls vor Ort.