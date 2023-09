Ferrari überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Ein Ferrarifahrer aus dem Bereich Rennertshofen hat Sonntagabend gegen 22.45 Uhr einen Horrorunfall überlebt. Er war in der Senke zwischen Bittenbrunn und Riedensheim mit großem Tempo links von der Straße abgekommen. Der Sportwagen überschlug sich am laufenden Band und hinterließ eine breite Schneise in einem Maisfeld. Der schwerverletzte Fahrer konnte selbst aus seinem zertrümmerten Auto klettern.

Foto: Winfried Rein