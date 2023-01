Vakanter Posten: Historischer und Festspielverein sucht Vorsitzenden

Plus Interessenten müssen keine Theatererfahrung mitbringen. Auch Bewerber mit einem Faible für Heimatgeschichte sind gefragt.

Der Historische und Festspielverein Rennertshofen ist auf der Suche nach einem Vorsitzenden. Der Posten ist nach dem Tod von Alfred Bircks unbesetzt, kommissarisch übernimmt die Geschäfte seitdem Vize Guy Graf von Moy. Der hat jedoch bereits klargemacht, dass er nicht in die erste Reihe nachrücken möchte.