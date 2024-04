Von Kasachstan nach Bayern: Die Schmidtgals feiern 50 Jahre Ehe

Ilse und Rudolf Schmidtgal haben in Russland geheiratet und feiern ihre Goldene Hochzeit jetzt in Bertoldsheim. Ein Leben, das stets geprägt war von deutscher Tradition - auch fern der Heimat.

Fragt man Ilse und Rudolf Schmidtgal, wo sie vor 50 Jahren den Bund der Ehe eingegangen sind, antwortet sie wie aus der Pistole geschossen: „In der Fremde.“ Geboren als Deutschstämmige in Russland, lebte sie ihr halbes Leben in Kasachstan. Im Nachbardorf der Kolchose, in der sie lebte und als Helferin eines Tierarztes eine Ausbildung absolvierte, lernte sie 1973 Rudolf Schmidtgal kennen, der als Bauarbeiter sein Geld verdiente. Auch er hat deutsche Vorfahren. Ein knappes Jahr später heirateten die beiden.

Weil das Leben dort für die Bevölkerung mit deutschen Wurzeln alles andere als ein Zuckerschlecken war, siedelten die Schmidtgals 1994 mit ihren beiden Söhnen und der gesamten deutschstämmigen Familie nach Bayern um. Nachdem sie zuerst in Rohrenfels und dann in Rennertshofen gewohnt hatten, kauften sie 2001 ein Haus in Bertoldsheim. Und nun feiern sie ihre Goldene Hochzeit „in der Heimat“, wie Ilse Schmidtgal lachend betont.

Deutsche Wurzeln in der Fremde: Ilse und Rudolf Schmidtgal halten Traditionen lebendig

Deutsche Namen, deutsche Traditionen. Ilse und Rudolf Schmidtgal heirateten damals in Kasachstan, aber ihre Hochzeit unterschied sich nicht von einer typisch deutschen. „Vielleicht etwas mehr Wodka“, schmunzelt Rudolf Schmidtgal. Die deutsche Tradition wurde von der ganzen Familie gepflegt, die ursprünglich aus dem Ort Seebach im damals noch deutschen Elsass-Lothringen stammt. Vor allem Ilses Oma Adeline hatte darauf geachtet, dass ihre Familie diese Wurzeln nie vergisst und ihren Enkelinnen und Enkeln auch die deutsche Sprache gelehrt. „Meine Oma war nicht nur ein Schatz, wir hießen auch Schatz.“

Bis zu ihrer Rente 2017 arbeitete Ilse Schmidtgal in der Großküche der Stiftung St. Johannes in Schweinspoint und hat dorthin immer noch freundschaftliche Beziehungen. Wie ihrer Oma ist auch Ilse Schmidtgal die Familiengeschichte wichtig, die sie mit Bildern und Dokumenten akribisch aufzeichnet. Die gesamte Familie pflegte die deutschen Wurzeln, die ursprünglich im heutigen Elsass-Lothringen liegen.

Gefeiert wird die Goldene Hochzeit im Familienkreis. Mit dem Jubiläumspaar freuen sich die beiden Söhne Eduard und Viktor zusammen mit ihren Familien und den acht Enkelkindern. Aber auch enge Freunde kommen mit ihren Kindern, die Ilse Schmidtgal ebenfalls als ihre Enkelkinder angenommen hat. Ein Leben in einer großen Familie, wie Ilse Schmidtgal lächelnd erzählt: „Wie überall gab es Hochs und Tiefs, Lachen und Weinen, Sonne und Regen. Aber alles kann man schaffen, wenn man zusammenhält.“