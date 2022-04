Warum Rennertshofen den Kulturtreff (noch) nicht unterstützen kann

Der Gemeinderat sollte entscheiden, mit wie viel Geld die Marktgemeinde den Umbau des alten Kinos unterstützt. Doch die Sitzung nahm einen unerwarteten und überdies ungewöhnlichen Verlauf.

Einen ungewöhnlichen Anfang hat die Gemeinderatssitzung in Rennertshofen am Dienstagabend genommen. Und ungewöhnlich ging sie auch zu Ende. Die Zuschauer, die zahlreicher als sonst ins Pfarrheim gekommen waren, da wichtige Entscheidungen über das alte Kino als Kulturtreff anstanden, wunderten sich, dass die Zeit für den Beginn der Sitzung verstrich und die gesamte Fraktion der Freien Wähler fehlte. Bürgermeister Georg Hirschbeck schien allerdings eingeweiht. Er wartete seelenruhig ohne jegliche Erklärung und eröffnete zehn Minuten später, nachdem die Gemeinderatsmitglieder erschienen waren, die Sitzung. Zu dieser Zeit wusste noch niemand, dass die Gemeinde sich weder für noch gegen Zuschüsse für das alte Kino aussprechen würde – außer dem Bürgermeister und den Gemeinderäten. Denn schon vor der Sitzung war klar, dass die Räte nichts zu entscheiden hätten.

In der Gemeinderatssitzung sollte eigentlich geklärt werden, wie und in welcher Höhe die Marktgemeinde die neu gegründete „Kulturtreff gemeinnützige GmbH“ (gGmbH) bei der Sanierung des alten Kinos unterstützt. Nach dem Bürgerentscheid im Dezember 2021 gegen den Kauf des Gebäudes durch die Gemeinde wäre dies ein wichtiger Schritt für die Befürworter des Kulturtreffs in Rennertshofen und vor allem für die Gesellschafter der gGmbH gewesen.

Wegen des Bürgerentscheids kann Rennertshofen keine Zuschüsse geben

Der Paukenschlag allerdings kam erst, nachdem Alfred Bircks als Geschäftsführer sowie Architekt Gerd Mann als Beiratsmitglied und Claudia Riedelsheimer den Kulturtreff mit den Sanierungsmaßnahmen und der Finanzierung vorgestellt hatten. Als Vorsitzende der Theaterfreunde vertritt Riedelsheimer einen der fünf Gesellschafter. Erst nach diesem Vortrag ließ Georg Hirschbeck die Katze aus dem Sack und man wusste endlich, wieso die Freien Wähler vor der Sitzung noch Beratungsbedarf hatten.

Die Rechtsaufsicht im Landratsamt habe klar zu verstehen gegeben, dass die einjährige Bindungsfrist an den Bürgerentscheid auch Förderungen und Zuschüsse einschließt, erklärte Hirschbeck den Anwesenden. Vor allem die Ausfallbürgschaft in Höhe von 350.000 Euro für den Kauf der Immobilie stehe in der Kritik. Der Beschluss würde rechtlich vom Landratsamt kassiert. „Dazu kommt, dass wir uns gerade in einer haushaltsfreien Zeit befinden.“

Der Kulturtreff will das Kino in Rennertshofen trotzdem kaufen

Ludwig Bayer beantragte daraufhin, dass die drei Tagesordnungspunkte, die sich mit der Förderung befasst hätten, von der Tagesordnung gestrichen werden. Dem stimmte der Gemeinderat ohne Gegenstimme zu. Einzig Johann Muschler fehlte bei der Abstimmung. Der dritte Bürgermeister hatte sich vor der Sitzung entschuldigt. Laut Bürgermeister Georg Hirschbeck wäre eine Abstimmung über die Städtebauförderung und einen Sanierungszuschuss möglich gewesen. Er sei allerdings von Ludwig Bayers Antrag überrascht gewesen, der gleich alle Anträge zum Kino vertagen wollte.

Laut der Rechtsaufsicht im Landratsamt kollidiert vor allem die Ausfallbürgschaft für den Kauf mit dem Ergebnis des Bürgerentscheids. Alfred Bircks war nach der Sitzung ob dieser Information ziemlich geplättet. Mit einem solchen Ausgang hätten die Gesellschafter nun wirklich nicht gerechnet, so der Rennertshofener. Er stellte aber auch klar: „Wir kaufen das Kino trotzdem und gehen damit in Vorleistung.“ Bircks geht immer noch davon aus, dass der Kulturtreff gute Chancen hat. Alles hänge allerdings von der Städtebauförderung ab. Die habe man in die Finanzierung mit 60 Prozent Fördergelder eingerechnet. Es könne auch mehr werden, denn für Einzelprojekte seien auch 80 bis 90 Prozent Förderung möglich. Ohne die Städtebauförderung sieht Bircks allerdings die Finanzierung des gemeinnützigen Kulturtreffs in Gefahr. Aber man habe dann immer noch die Immobilie mit ihrem Wert in Zentrumslage.

