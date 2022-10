Weihnachtslichter statt Straßenlaternen: So will Rennertshofen Strom sparen

Plus Der Gemeinderat Rennertshofen überlegte, wie die Marktgemeinde Strom sparen kann. Es ging um Weihnachtslichter und Straßenlaternen. Die Entscheidung fiel leicht.

Soll sich die Marktgemeinde Rennertshofen für die Adventszeit festlich beleuchten und einen Christbaum vor das Rathaus stellen? Oder soll man doch lieber den Strom sparen, so wie wegen der drohenden Energieknappheit im kommenden Winter den Kommunen angeraten wurde? In Rennertshofen entschied sich der Gemeinderat einstimmig für die Lichter, die die Weihnachtszeit symbolisieren.