Weniger Einsätze für den First Responder in Rennertshofen

Der Förderverein First Responder Rennertshofen blickt auf ein von Corona geprägtes Jahr zurück. Warum sich die Einsätze nicht nur durch die Pandemie geändert haben.

Sie sind allzeit bereit und verkürzen im medizinischen Notfall oder bei Unfällen die Wartezeit auf Rettung. Aber das Corona-Jahr 2021 ging auch an den First Respondern Rennertshofen nicht spurlos vorbei. Auf der Jahresversammlung am Mittwochabend ließ Lutz Mayer, Vorsitzender des Fördervereins, gemeinsam mit Ramon Burkhard, der für die aktive Mannschaft sprach, das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren.

Ganze Lockdown-Phasen habe es gegeben, in denen der Verein mit den ehrenamtlichen Helfern bei Unfällen und bei medizinischen Notfällen gar nicht oder nur zu sehr kritischen Situationen gerufen wurden, so berichtete Mayer den etwa 30 Mitgliedern, die auf das Gelände der Feuerwehr Rennertshofen gekommen waren. Dort ist die aktive Mannschaft der First Responder auch beheimatet. 17 Aktive zählt diese Mannschaft momentan. Und es dürften ruhig etwas mehr sein, wie Ramon Burkhard erklärte. Die Einsätze haben sich für die First Responder aber nicht nur wegen der Pandemie verändert. Dank der Stationierung eines Rettungswagens in Rennertshofen werden sie nun tagsüber entlastet.

Ramon Burkhard berichtete von der Arbeit der aktiven Helfer. Foto: Manfred Dittenhofer

Die Zusammenarbeit mit dem Stützpunkt sei hervorragend, sind sich Burkhard und Mayer einig. Die Besatzung des Rettungswagens sei von morgens 9 Uhr bis abends 21 Uhr im Einsatz. Daher würden die First Responder vermehrt in den Nachtstunden zu Notfällen und Unfällen gerufen. 2021 waren es insgesamt 130 Einsätze, deutlich weniger als vor Corona. 2019 beispielsweise seien es 272 Einsätze gewesen, so Ramon Burkhard. Aber weniger Einsätze bedeute nicht weniger Arbeit. Die Belastung pro Einsatz sei deutlich höher als vor Corona, was unter anderem an dem gestiegenen Desinfektionsaufwand nach Einsätzen liegt. Heuer seien die First Responder bisher 37 Mal ausgerückt. Erst im Frühjahr habe sich der Alarmierungsmodus normalisiert. In den 16 Jahren, seit es die First Responder gibt, kamen insgesamt 2950 Einsätze zusammen.

First Responder Rennertshofen mit weniger Einsätzen

Das Einsatzfahrzeug der First Responder ist mit modernster Technik ausgestattet, auch ein Defibrillator befindet an Bord. Derartige medizinische Geräte, die einen kontrollierten Stromstoß abgeben und bei einem plötzlichen Herzstillstand oder bei einem Stromunfall zur Wiederbelebung eingesetzt werden können, richten die First Responder nun zusätzlich an drei Standorten im Gemeindegebiet ein.

Das Sportheim des FC Rennertshofen und die Feuerwehren in Ammerfeld und Hütting werden mit externen Defibrillatoren ausgestattet. Zudem werden Ersthelfer in der Handhabung dieser Schockgeber geschult. Der Förderverein finanziert auch die Kosten in Höhe von knapp 8000 Euro. Außerdem wird der Defibrillator der Feuerwehr Emskeim durch eine Neuanschaffung ersetzt.

Die Ausbildung sei einigermaßen normal gelaufen, berichtete Ramon Burkhard. Neben der Rezertifizierung für den Betrieb der Automatischen Externen Defibrillatoren (AED) wurden die aktiven Mitglieder der First Responder in Gerätekunde unterrichtet. Außerdem wurden zwei Übungen durchgeführt: Eine Wasserrettung auf der Donau und ein Training für den Einsatz bei einem Unfall in einer Montagegrube. Schatzmeisterin Christine Schwarz musste einen Rückgang der Spenden um zwei Drittel auf etwas über 2000 Euro im vergangenen Jahr verzeichnen. Zusammen mit den Beiträgen der insgesamt über 360 Mitglieder summierten sich die Einnahmen auf rund 14.000 Euro. Ausgaben entstanden laut Schwarz vor allem für den Betrieb und die Ausstattung des Einsatzfahrzeugs.