Wie gefährlich sind die Überlaufbecken in Rennertshofen?

Plus Die Gemeinde möchte ein Gefährdungsgutachten für die Wasserflächen auf dem Gemeindegebiet erstellen lassen.

Bereits im Juli hatte der Bauausschuss das Regenrückhaltebecken am Neubaugebiet Rennertshofen-Nord begutachtet. Anwohner hatten um eine Sicherung des Beckens im Bereich des Auslasses gebeten, damit Kinder nicht hineinfallen können. Bei der Sitzung am Dienstag vertagten die Gemeinderäte den Antrag. Aber nicht, weil sie die Notwenigkeit nicht erkannten. Vielmehr soll für Becken dieser Art und für weitere Gewässer wie Weiher und Gräben eine Gefährdungsanalyse beauftragt werden.