Rennertshofen

vor 3 Min.

„Windkraftpionier“ Herbert Kugler aus Rennertshofen feiert 80. Geburtstag

Plus Herbert Kugler aus Kienberg wird 80 und zieht eine durchaus zufriedene Bilanz - trotz 14 Prozessen bis zum Bundesgerichtshof wegen eines seiner Windräder.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Er hat frühzeitig an die erneuerbaren Energien geglaubt und vor 30 Jahren das erste Windrad in Bayern aufgestellt. Mittlerweile führt Herbert Kugler mit Sohn Michael 13 Anlagen, die tausende Haushalte mit Strom versorgen können.

Zum 80. Geburtstag des „Windmüllers“ schaute jetzt Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck im Ortsteil Kienberg vorbei. Er gratulierte Herbert Kugler als „einem echten Energiepionier in unserer Gemeinde, der die Endlichkeit der fossilen Grundlagen zeitig erkannt hatte.“ Er habe die richtige Balance zwischen Energiewende und Wirtschaftlichkeit gefunden. Der Markt Rennertshofen unterstütze den Ausbau regenerativer Energien in Windkraft, Photovoltaik und Biomasse, so der Bürgermeister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen