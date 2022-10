Wo Kindergartenkinder Schildkröte, Schnecke und Pony streicheln können

Plus Nach mehrjähriger Testphase ist die tiergestützte Pädagogik nun fest im Rennertshofener Kindergarten integriert. Warum die Tiere so wertvoll für die Entwicklung des Nachwuchses sind.

Maximilian ist ein eher introvertierter, ein schüchterner Bub. Kommunikation gehört nicht zu seinen Stärken und daher spricht er auch nicht viel. Zudem fällt es ihm schwer, sich auf eine Sache zu konzentrieren, überall lauert Ablenkung. Doch seit einiger Zeit kommt ein Gast in den Rennertshofener Kindergarten, der eine besondere Wirkung auf Max hat, ihn aufgeschlossener macht. Die Rede ist von Hündin Coco und dank der „Tiergestützten Pädagogik“, die die Einrichtung seit September offiziell in ihr Konzept aufgenommen hat, kommt sie nun öfter zu den Kindern – und fördert zusammen mit den anderen tierischen Gästen wertvolle Fähigkeiten der Knirpse.