Zwei Rennertshofener verletzen sich bei Verkehrsunfall

Ein Autofahrer aus Rennertshofen hat beim Überholen ein anderes Auto übersehen. Die beiden Fahrzeuge krachten zusammen. Wie der Unfall ausging.

Ein 66-Jähriger aus Rennertshofen fuhr am Samstag gegen 15.45 Uhr Auto auf der Staatsstraße von Steppberg in Richtung Rennertshofen. Bei einem Überholvorgang übersah er offenbar das Auto einer 45-jährigen Rennertshofenerin, die in der Gegenrichtung unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Autos wurden die jeweiligen Fahrzeugführer leicht verletzt und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, berichtet die Polizei. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Staatsstraße komplett gesperrt. Von der Feuerwehr Rennertshofen wurde die Erstversorgung und Absicherung der Unfallstelle übernommen. (AZ)