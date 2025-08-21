Scheigele-Paviallion auf der Hohen Schanz ist wieder aufpoliert

Der sogenannte Scheigele-Pavillon auf der Hohen Schanz in Neuburg steht wieder tipptopp da. Der Verschönerungsverein mit Axel Kalkowski (rechts) kümmert sich um den Unterstand und hat jetzt mit zwei Helfern eine Renovierung ausgeführt. Bürgermeister Peter Segeth (Mitte) schaut sich das Ergebnis an. Vandalen hatten die Wände besprüht und Einrichtungen zerstört.

Der einst von Schlossermeister Josef Scheigele errichtete Pavillon war nur noch ein Wrack, als ihn der Verschönerungsverein vor über 20 Jahren übernahm, herrichtete und auf der Hohen Schanz aufstellte. (AZ)