Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Renovierter Scheigele-Pavillon auf der Hohen Schanz lädt wieder zum Verweilen ein

Neuburg

Scheigele-Paviallion auf der Hohen Schanz ist wieder aufpoliert

Vandalen hatten den hübschen Pavillon auf dem Spazierweg besprüht und die Bänke zerstört. Nun lädt er wieder zum Verweilen ein.
Von Winfried Rein
    • |
    • |
    • |
    Lädt wieder zu einer Rast ein, der sogenannte Scheigele-Pavillon auf der Hohen Schanz.
    Lädt wieder zu einer Rast ein, der sogenannte Scheigele-Pavillon auf der Hohen Schanz. Foto: Winfried Rein

    Der sogenannte Scheigele-Pavillon auf der Hohen Schanz in Neuburg steht wieder tipptopp da. Der Verschönerungsverein mit Axel Kalkowski (rechts) kümmert sich um den Unterstand und hat jetzt mit zwei Helfern eine Renovierung ausgeführt. Bürgermeister Peter Segeth (Mitte) schaut sich das Ergebnis an. Vandalen hatten die Wände besprüht und Einrichtungen zerstört.

    Der einst von Schlossermeister Josef Scheigele errichtete Pavillon war nur noch ein Wrack, als ihn der Verschönerungsverein vor über 20 Jahren übernahm, herrichtete und auf der Hohen Schanz aufstellte. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden