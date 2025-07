Amtsgericht Neuburg: Widerstand und Beleidigung gegen Polizisten – Rentner muss 1800 Euro Strafe zahlen

Ein nächtlicher Heimweg mit viel Alkohol im Blut endete für einen 56-jährigen Rentner aus Neuburg erst in der Ausnüchterungszelle – und schließlich vor dem Amtsgericht Neuburg. Dort musste er sich am Donnerstag wegen Widerstands und Beleidigungen gegenüber mehreren Polizisten verantworten. Die Liste der Vorwürfe: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in mehreren Fällen, dazu Beleidigungen – mitten in der Stadt, mitten in der Nacht.

Neuburg: Rentner stürzt nach Barbesuch – Polizei muss eingreifen und wird beleidigt

Was war passiert? Am frühen Morgen des 23. Februar war der Mann stark alkoholisiert auf dem Heimweg von einer Bar, als er in der Münchener Straße – nur wenige hundert Meter von seiner Wohnung entfernt – stürzte. Der alarmierte Rettungsdienst stellte keine Verletzungen fest, forderte jedoch die Polizei zur Unterstützung an. Denn der Mann zeigte sich laut Aussagen bereits zu diesem Zeitpunkt unkooperativ.

Als die Streife eintraf, wurde sie laut Zeugenaussagen der Polizisten sofort beschimpft. „Geht Sie einen Scheißdreck an“, soll der Mann auf eine einfache Frage der Beamten geantwortet haben. Die Polizisten boten dennoch an, ihn zur Sicherheit bis zu seiner Wohnungstür zu begleiten. Doch dort eskalierte die Situation: Der Rentner zeigte einem Beamten mehrfach den Mittelfinger, beleidigte ihn erneut und versuchte, durch hastiges Aufschließen der Haustür vor der Maßnahme zu flüchten. Als Polizist ihn daran hindern wollte, wehrte sich der Mann mit ruckartigen Bewegungen und schlug um sich. Erst mit Unterstützung des Streifenkollegen konnten ihm Handschellen angelegt werden. Laut Anklage fielen dabei Beleidigungen wie „kleiner Loser“, „kleiner Wicht“ und „Lutscher“.

Widerstand gegen Polizei: 56-Jähriger schlägt um sich und beleidigt Polizisten

Auch danach beruhigte sich der 56-Jährige nicht. Die Beamten entschieden, ihn in Schutzgewahrsam zu nehmen. Auf dem Weg ins Krankenhaus, wo seine Tauglichkeit für die Ausnüchterungszelle geprüft werden sollte, beleidigte er die Polizisten erneut, versuchte sich loszureißen und wollte einem Beamten ein Bein stellen. Auch in der Zelle der Polizeiinspektion Neuburg randalierte er weiter, schlug gegen die Gitter und beschimpfte die Einsatzkräfte. Ein Alkoholtest am nächsten Morgen ergab immer noch einen Wert von über 1,8 Promille.

Vor Gericht zeigte sich der Mann zunächst wenig einsichtig und stritt die Vorwürfe ab. Erst auf wiederholtes Nachfragen räumte er die Beleidigungen ein, den Widerstand gestand er nur teilweise – mit dem Hinweis, sich wegen seines Alkoholkonsums kaum erinnern zu können. Der Vorsitzende Richter und Direktor des Amtsgerichts, Christian Veh, äußerte daran deutliche Zweifel: Wer nach eigener Aussage täglich trinke, sei mit den Wirkungen in der Regel vertraut und könne sich nicht ohne Weiteres auf Erinnerungslücken berufen.

Die Aussagen der beiden Polizeibeamten, die den Einsatz begleitet hatten, stuften Staatsanwaltschaft und Gericht als glaubwürdig ein. Zwar wurde niemand verletzt, und der körperliche Widerstand bewegte sich eher im unteren Bereich – dennoch wog die Kombination aus mehrfachen Beleidigungen und tätlichem Widerstand gegenüber mehreren Polizisten schwer.

Amtsgericht Neuburg: 1800 Euro Strafe für Beleidigung und Widerstand

Die Staatsanwaltschaft hatte im Plädoyer eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 20 Euro gefordert. Das Gericht blieb mit seinem Urteil leicht darunter und verhängte 90 Tagessätze zu je 20 Euro – insgesamt 1800 Euro, zahlbar auch in Raten. Richter Christian Veh begründete das Urteil damit, dass der Angeklagte zwar nicht vorbestraft sei und der Widerstand keine Verletzungen zur Folge hatte, die Kombination aus tätlichem Verhalten und wiederholten Beleidigungen gegenüber mehreren Beamten jedoch deutlich zu verurteilen sei. Einen Verteidiger hatte der Mann nicht hinzugezogen. Er verzichtete auf Rechtsmittel.