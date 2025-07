Vermisst in Großmehring – gefunden beim Eisessen: Polizei entdeckt Rentner 25 km entfernt in Riedenburg

Ein 88-jähriger Bewohner einer Betreuungseinrichtung in Großmehring ist am Mittwochabend als vermisst gemeldet worden. Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, war der Senior gegen 18 Uhr verschwunden, woraufhin die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen einleitete.

Vermisster Rentner aus Großmehring in Riedenburg gefunden – Polizei gibt Entwarnung

Noch während der Suche ging bei der Polizei die Mitteilung des Rettungsdienstes ein, dass in Riedenburg ein älterer Mann aufgefallen sei, um den sich Anwohner sorgten. Schnell stellte sich heraus: Es handelte sich um den Vermissten aus Großmehring. Der Mann gab an, mit seinem Elektrokleinstfahrzeug nach Riedenburg gefahren zu sein – um dort ein Eis zu essen. Die Polizei brachte ihn wohlbehalten zurück in die Einrichtung. (AZ)