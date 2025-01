Rentnerin übergibt mehr als 60.000 Euro an Callcenterbetrüger

Sogenannte Callcenterbetrüger haben am Mittwoch eine Rentnerin um einen hohen Bargeldbetrag gebracht. Jetzt hat die Kriminalpolizei Ingolstadt die Ermittlungen übernommen.

Eine Seniorin aus Pfaffenhofen hat viel Geld an Betrüger übergeben

Wie es im Polizeibericht heißt, wurde die 81-jährige Frau aus Pfaffenhofen gegen 17 Uhr angerufen. Mehr als drei Stunden lang verwickelte der unbekannte Anrufer die Frau in ein Gespräch, in dem er von einem angeblichen Unfall der Tochter berichtete. Nur mit der Zahlung einer hohen Kaution könne sie ihrer Tochter helfen, so die Geschichte des Mannes. Die Frau ließ sich schließlich dazu bewegen, bei ihr zu Hause im Westen Pfaffenhofens mehr als 60.000 Euro an einen Abholer zu übergeben. Jetzt warnt die Polizei eindringlich davor, Geld an unbekannte Personen zu übergeben. (AZ)