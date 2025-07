B16 bei Großmehring: Rettungswagen kracht beim Wenden in Kleinbus – über 50.000 Euro Schaden

Ein Rettungswagen ist am Donnerstagnachmittag bei Großmehring mit einem Kleinbus zusammengestoßen. Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt wollte ein 20-jähriger Rettungssanitäter aus dem Landkreis Pfaffenhofen gegen 17.40 Uhr auf der B16a bei eingeschaltetem Blaulicht wenden.

Großmehring: Rettungswagen stößt auf B16 mit Kleinbus zusammen

Er fuhr dafür zunächst nach rechts in die Straße Am Gensberg und dann wieder auf die Fahrbahn in Richtung Ingolstadt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinbus eines 73-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Eichstätt, der sich ebenfalls auf der B16a in Richtung Ingolstadt befand. Der Rettungswagen prallte frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des Kleinbusses, der anschließend noch gegen die Leitplanke stieß. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Schaden beträgt laut Polizei mehr als 50.000 Euro. Die Straße war für etwa eine Stunde gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Großmehring und die Straßenmeisterei sicherten die Unfallstelle ab. (AZ)