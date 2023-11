Riedensheim/Burgheim

130 Vögel beschlagnahmt: Zustand schockiert selbst erfahrenen Tierheimleiter

Die beschlagnahmten Vögel haben eine Heimat im Tierheim in Riedensheim gefunden. Was mit ihnen geschieht, ist noch unklar.

Plus Die Ziervögel sind in Burgheim aus einem Privathaushalt geholt worden. Im Tierheim können sie zum ersten Mal fliegen. Doch sie sind infektiös - auch für Menschen.

Bei einem solchen Fall kommen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims Neuburg-Schrobenhausen in Riedensheim an ihre Grenzen. Der Tierschutzverein musste knapp 140 Vögel aufnehmen, die vom Amtstierarzt in einem Ortsteil der Gemeinde Burgheim beschlagnahmt wurden. Was die Helfer beim Einsammeln der Tiere nicht wussten: Die Vögel waren allesamt krank und infektiös. Unter anderem hat Tierheimleiter Gerd Schmidt nach der Aktion Krankheitssymptome, die er auf die Aktion zurückführt. Er ist inzwischen wieder genesen.

Der Besitzer dieser Schar von Ziervögeln war im Vorfeld bereits mehrfach aufgefallen. Die Zustände, die die Helferinnen und Helfer bei Abholung der Tiere vorgefunden hätten, seien katastrophal gewesen, so der Vorsitzende des Tierschutzvereins. „Stellenweise waren in Käfigen auf einer Fläche von rund 80 Quadratzentimetern fünf Tiere eingepfercht. Der Boden der Käfige war Zentimeter dick mit Kot bedeckt. Der Halter hat die Käfige anscheinend nie ausgeräumt, sondern scheinbar immer nur Futter nachgeworfen.“ Schmidt hat schon einiges erlebt – das aber hat selbst ihn umgehauen – im wahrsten Sinne des Wortes. Der Tierheimleiter vermutet, dass er sich bei der Abholung der Tiere bei diesen angesteckt hatte. Die Folgen: Starke Kopfschmerzen, Schüttelfrost.

