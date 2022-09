Neuburger Tierheim: Zufluchtsort für Hund, Katze – und Puma

Den Tierschutzverein Neuburg-Schrobenhausen gibt es mittlerweile seit 115 Jahren. An zwei Wochenenden öffnet das Tierheim in Riedensheim deshalb seine Türen für Besucher.

Der Tierschutzverein Neuburg-Schrobenhausen feiert sein 115-jähriges Bestehen und öffnet dazu an zwei Wochenenden seine Türen. Am letzten September- und am ersten Oktober-Wochenende können Interessierte das Tierheim im Rennertshofener Ortsteil Riedensheim zwischen 13 und 17 Uhr besuchen. Neben Kaffee und Kuchen und einer Tombola bekommen die Gäste einen Einblick in die Arbeit des Tierschutzvereins und natürlich viele Tiere zu sehen.

Der Verein blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Gegründet 1907, durchliefen die Tierfreunde viele Höhen und Tiefen. Das erste Tierheim wurde 1979 gebaut. Einige Jahre später war der Verein pleite und sollte aufgelöst werden. Die Stadt hatte bereits Pläne, Fundtiere in das Tierheim Ingolstadt zu geben. Das wollten einige Mitglieder nicht hinnehmen. Darunter auch Gerd Schmidt. 1985 wurde er zum Vorsitzenden gewählt und schrieb sich auf die Fahnen, den Verein zu retten.

Gerd Schmidt ist seit 37 Jahren Vorsitzender des Tierschutzvereins Neuburg-Schrobenhausen. Foto: Manfred Dittenhofer

Anfang der 1990er erschütterten Querelen den Verein. Gerd Schmidt erhielt unter anderem eine Anzeige wegen übler Nachrede, die erst in zweiter Instanz in einem Freispruch endete. 1992 dann war das Hundegebell im Gewerbegebiet an der Nördlichen Straße einigen zu laut. Es kam zum Nachbarschaftsstreit. Schwierige Situationen für die Tierschützer.

Als dann die Bundeswehr ihre Aktivitäten auf der Standortschießanlage in Riedensheim einstellte, erkannte Gerd Schmidt eine Chance und ließ nicht mehr locker. Das riesige Areal sollte die neue Heimat des Tierschutzvereins werden. Weitab von jeglicher Wohnbebauung, mitten im Wald, sah Schmidt die idealen Voraussetzungen für ein Tierheim. Durch Absagen und bereits anderweitig angedachte Nutzungen ließ sich der ehemalige Luftwaffenpilot nicht abschrecken. Er putzte Klinken in München und Bonn. Und er hatte Unterstützer. „Landrat Richard Keßler stand auf unserer Seite und hat uns maßgeblich unterstützt.“ Und auch Ernst Gebert, damals Bürgermeister von Rennertshofen, war sofort von der Idee begeistert.

Das Tierheim Neuburg ist das flächenmäßig zweitgrößte in Deutschland

So konnte der Tierschutzverein Neuburg-Schrobenhausen das knapp 100.000 Quadratmeter große Gelände mit Backsteingebäude und zwei Fertiggaragen für 550.000 Mark erstehen, nachdem es von einem Schätzergremium und von Sachverständigen für den Waldbestand begutachtet worden war. 1998 erfolgte der Spatenstich für das Tierheim. „Auch dabei waren viele Helfer mit an Bord, allen voran Georg Senner. Vieles geschah in Eigenleistung.“ Zur Einweihung kamen sogar Bischof Mixa und sein Dackel.

Lesen Sie dazu auch

Seither ist viel geschehen in dem nach Eigenrecherche flächenmäßig zweitgrößten Tierheim Deutschlands nach Berlin. Die Tierschützer im Wald von Riedensheim hatten schon viele exotische Gäste zu Besuch, wie zum Beispiel einen Puma und einen Affen, jeweils aus Privatbesitz und vor Tierversuchen gerettet. Dann einmal den gesamten Tierbestand eines Zirkus sowie Pferde und Kamele und ein Stinktier. Und immer setzten sich die Tierfreunde für das Wohl der Vierbeiner ein. Egal ob beim Mäuseroulette oder bei der Aufnahme von Fundtieren, ob im Kampf gegen nicht artgerechte Tierhaltung, gegen Tierversuche, oder beim Wildtierverbot im Zirkus. Die Neuburger Tierschützer melden sich regelmäßig und stimmgewaltig zu Wort.

Tag der offenen Tür im Tierheim bei Riedensheim zum 115-jährigen Bestehen

Nachdem der Tierschutzverein vor einigen Jahren im Ingolstädter Ortsteil Etting ein 8000 Quadratmeter großes Grundstück mit Haus geerbt hatte, wird dort eine Außenstelle, in der sich unter anderem eine Igel-Auffangstation befindet, betrieben.

Am 24. und 25. September sowie am 2. und 3. Oktober wünschen sich die Tierschützer viele Besucher. „Es ist wichtig, dass die Menschen sehen, was wir im Tierheim tun und wie wir arbeiten.“ Und Schmidt freut sich auch, wenn Kritiker vorbeischauen, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Alle seien willkommen.