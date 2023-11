So steht es um die beschlagnahmten Vögel im Tierheim Neuburg

Plus Mehr als 100 beschlagnahmte Vögel hat der Neuburg-Schrobenhausener Tierschutzverein aufgenommen. Wie es den Tieren geht und wie es um ihre Zukunft steht.

Die über 100 Ziervögel, die vor zwei Wochen im Neuburg-Schrobenhausener Tierheim landeten, erfreuen sich nun wieder bester Gesundheit. Die Behandlung mit Antibiotika ist erfolgreich und wird nach Anraten des Tierarztes noch bis Mitte Dezember fortgesetzt, wie Tierheimleiter Gerd Schmidt auf Nachfrage bestätigte. Dann werden Kotproben der Vögel noch einmal untersucht. Inzwischen hat der Eigentümer die Ziervögel dem Tierschutzverein angeboten. Schmidt ist in Verhandlungen mit dem Landratsamt, da der neue Eigentümer zuerst einmal die Kosten für die Abholung, die Unterbringung und die Behandlung der Tiere übernehmen muss.

Derweil lässt Johannes Riedl, Leiter des Veterinäramtes Neuburg-Schrobenhausen, den Sachverhalt der Ziervögel noch einmal Revue passieren. Es sei ein Hinweis aus der Bevölkerung eingegangen. Aber auch anonymen Anrufen werde nachgegangen. Im Fall der Vögel sei Riedl selbst tätig geworden und habe bei dem Eigentümer der Tiere vorbeigeschaut. „Das Tierheim hatten wir bereits im Vorfeld informiert und damit vorgewarnt. Denn klar war, wenn sich die Anschuldigungen erhärten, müssen wir rasch handeln.“