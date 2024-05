Wie drei Hunde aus dem Neuburger Tierheim verschwanden

Erneut verschwinden dieselben drei Hunde aus einem Tierheim – diesmal bei Neuburg. Spuren weisen auf einen Einbruch hin, die Polizei ermittelt.

Gerhard Schmidt und die Beschäftigten des Tierheims in Riedensheim haben ja schon manches erlebt. Aber Hunde sind ihnen noch nie gestohlen worden – bis zur Nacht von Dienstag auf den Feiertagsmittwoch. In der Freinacht verschwanden drei Hunde. Eindeutige Spuren weisen darauf hin, dass die Hunde aus dem Gehege des Tierheims entwendet wurden.

Die Polizei ermittelt in dem Fall und hat vor Ort Spuren gesichert. Wie Heinz Rindlbacher, Leiter der Polizeiinspektion Neuburg, bestätigte, werde unter anderem wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Zudem stünden noch weitere Straftatbestände im Raum. Vorher aber müssten die Behörden den Status der Hunde klären, sagte Rindlbacher.

Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch

Die drei Tiere haben eine längere Vorgeschichte: Dem ursprünglichen Besitzer aus Dinkelscherben bei Zusmarshausen, westlich von Augsburg, seien die Tiere von der Behörde entzogen worden, so der Vorsitzende des Tierschutzvereins Neuburg-Schrobenhausen, und zuerst einmal in einem Augsburger Tierheim untergebracht worden. Sichergestellt wurden die Hunde laut Polizeiangaben, weil der Besitzer sie immer wieder frei im Ort laufen ließ.

Die Augsburger hätten aus Platznot beim Neuburger Tierschutzverein angefragt und Schmidt erklärte sich bereit, die Hunde in Riedensheim aufzunehmen. Allerdings kam es erst einmal gar nicht so weit, da die Hunde vorher offensichtlich aus dem Augsburger Tierheim entwendet wurden. Das bestätigt auch die Polizeiinspektion Zusmarshausen. Ob sie der Besitzer selbst entwendet hat, könne man noch nicht sagen, so der stellvertretende Inspektionschef Achim Winterstein. Die Hunde seien aber dann wieder beim Besitzer aufgetaucht.

Damit war das Tierheim in der ehemaligen Standortschießanlage bei Riedensheim wieder im Spiel. Als er einen Anruf von der Polizei erhielt, holte Gerhard Schmidt am Freitag vor acht Tagen die Tiere ab. „Wir brachten sie ganz hinten auf unserem Gelände unter.“ In der Nacht auf den 1. Mai erhielt Schmidt dann einen Anruf aus dem Tierheim: „Die Hunde sind weg.“ Die Polizei wurde erneut eingeschaltet.

Hunde verschwinden zum zweiten Mal

„Eine unserer Pflegerinnen hat am Vortag jemanden durch den Wald laufen sehen. Wer weiß, vielleicht hat die Person dabei das Gelände ausgespäht“, mutmaßt Schmidt. Die Zäune seien hoch und intakt, so Schmidt, „aber sie sind dazu da, dass die Tiere nicht ausbrechen, nicht dafür, dass niemand auf das Gelände kommt.“

Sollten die Hunde gefunden werden und noch einmal ins Tierheim kommen, sind die Mitarbeiter vorbereitet. „Ich kann nachts auch ein paar Herdenschutzhunde auf unserem Gelände als Wache einsetzen. Da sind einige Kaliber dabei, die lassen zwar jemanden aufs Gelände, aber nicht mehr runter.“ Dann werde sicher nichts mehr geklaut, so Schmidt.