"Grünauer Rittertage" 2022: Alles rund um Termine, Programm und Eintrittspreise

Die "Grünauer Rittertage" finden 2022 wieder statt. Wissenswertes rund um Termine, Programm und Eintrittspreise erfahren Sie hier.

Die "Rittertage" auf Schloss Grünau bieten eine Zeitreise zurück ins Mittelalter. Pferdefuhrwerke, Gaukler, Musikanten, Edelleute und Narren werden zu sehen sein. Nach der zweijährigen, coronabedingten Pause wird 2022 wieder ein Mittelalterfest stattfinden.

Wann sind die Termine? Wie sieht das Programm aus? Wie hoch sind die Eintrirrspreise. Hier erfahren Sie die Infos rund um die "Grünauer Rittertage" 2022. Stattfinden wird das Mittelalterfest im Jagd- und Renaissance-Schloss Grün in Neuburg an der Donau.

Termine der "Grünauer Rittertage"

Die "Grünauer Rittertage" finden vom 26. bis 29. Mai 2022 statt. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Tagen und den jeweiligen Uhrzeiten:

Donnerstag, 26. Mai 2022, 11 bis 21 Uhr

Freitag, 27. Mai 2022, 11 bis 21 Uhr

Samstag, 28. Mai 2022, 13 bis 23 Uhr

Sonntag, 29. Mai 2022, 11 bis 20 Uhr

"Rittertage Grünau" 2022: Programm

Ein konkretes Programm wurde von den Veranstaltern der "Grünauer Rittertage" noch nicht veröffentlicht. Sobald dies sich ändern sollte, ergänzen wir hier in diesem Artikel das Programm.

Die Veranstaltungen der früheren Jahre, könnten jedoch einen Einblick auf das kommende Programm liefern. Alles stand ganz in den Zeiten des Mittelalters - so wohl auch die Attraktionen in diesem Jahr. Neben Umzügen, Handwerkskunst, Ritterspielen und Musikveranstaltungen, gab es auch Stände, die traditionelle Gewänder verkauften. Zeitgenössisches Essen und Trinken war ebenfalls immer mit von der Partie. In der Vergangenheit fanden auch immer Bogenturniere, Hufeisenwerfe und Schwertkämpfe statt.

Eintrittspreise für die "Grünauer Rittertage"

Die Rittertage dauern insgesamt vier Tage. Es können nur Tagestickets, also keine Tickets für das gesamte Wochenende, erworben werden. Die Tageskarte für Erwachsene beträgt 9 Euro. Rentner und Studierende haben ein Recht auf Ermäßigung und zahlen daher nur 8 Euro. Kinder, die zwischen 6 und 12 Jahren sind, bekommen Karten für 4 Euro. Kinder bis 6 Jahre zahlen keinen Eintritt. Hier eine Übersicht zu den Preisen:

