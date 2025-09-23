Er war viele Jahre in Neuburg: Robert Augustin ist neuer Landesgeschäftsführer des BRK

Der ehemalige Neuburg-Schrobenhausener Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) übernimmt den Posten als neuer Landesgeschäftsführer des Verbands, zumindest übergangsweise. Das geht aus einer Mitteilung des BRK hervor. Wie es darin weiter heißt, hat das Präsidium ein Übergangskonzept beschlossen.

Im März hatte sich das BRK mit sofortiger Wirkung von Landesgeschäftsführerin Elke Frank getrennt. Vergangene Woche hatte auch Armin Petermann als stellvertretender Landesgeschäftsführer sein Amt niedergelegt und im Zuge dessen haben Bezirksverbände, Landesvorstand und Präsidium beraten und ein Übergangskonzept entwickelt, mit dem Ergebnis: Robert Augustin wird ab 1. Oktober übernehmen.

Ehemaliger Neuburger Robert Augustin wird neuer Landesgeschäftsführer des BRK

Augustin ist seit dem 1. März 2021 Geschäftsführer des BRK-Bezirksverbands Schwaben und wird nun ab 1. Oktober vorübergehend die Funktion des Landesgeschäftsführers übernehmen. In dieser Zeit ruht Augustins Tätigkeit als Bezirksgeschäftsführer. Darüber hinaus werden die Abteilungsleiter der Landesgeschäftsstelle, Sebastian Lange und Patrick Bruhn, weiterhin als Handlungsbevollmächtigte die Landesgeschäftsführung tatkräftig unterstützen.

Fast zwölf Jahre lang, von Juni 2009 bis Februar 2011, war Robert Augustin Geschäftsführer des Neuburg-Schrobenhausener BRK-Kreisverbands. In einer Stellungnahme dankte der designierte Landesgeschäftsführer „dem Präsidium und dem Landesvorstand für das entgegengebrachte Vertrauen“. Er blicke der neuen Aufgabe, die er nun übergangsweise übernehme, mit Demut und Pflichtbewusstsein entgegen, heißt es weiter. BRK-Präsidentin Angelika Schorer dankte Augustin, „dass er sich bereit erklärt hat, diese Verantwortung zu übernehmen“. Er habe sich in vielfältiger Weise um das Bayerische Rote Kreuz verdient gemacht und „seine ruhige, besonnene und analytische Art sowie sein tiefes Rotkreuzverständnis sind in der aktuellen Situation von unschätzbarem Wert, um die Landesgeschäftsstelle in ruhigeres Fahrwasser zu führen“, so die Präsidentin weiter. (krek)