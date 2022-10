Aktion in Rohrbach: Warum ein Spaziergang durch den Wald heilsam sein kann

Plus Bei der Rennertshofener Aktion „Wald erleben, begreifen und fühlen“ lernen Besucher den Wald von einer ganz speziellen Seite kennen. Warum es dank des Naturguts oft zu Reibereien kommt.

Es nieselt leicht. Die goldenen Blätter zieren den Waldboden. Die noch an den Ästen verbliebenen Blätter rascheln leise im leichten Wind. Herbststimmung im Wald bei Rohrbach. Eine ideale Atmosphäre für die Aktion „Wald erleben, begreifen und fühlen“, die der Rennertshofener Revierförster Martin Spies zusammen mit der psychologischen Beraterin Gisela Stark und mit der Waldgesundheitstrainerin Katharina Raba am Samstagvormittag durchgeführt hat.