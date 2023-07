Betrunkener 28-Jähriger verursacht schweren Unfall und flüchtet

Ein 28-Jähriger hat einen Kreisverkehr nahe Rohrbach überfahren. Weder die Verkehrsinsel noch eine bauliche Erhöhung hielt ihn auf. Das Auto erlitt einen Totalschaden.

Verkehrsteilnehmer meldeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 2 Uhr ein schwer beschädigtes Unfallfahrzeug am Kreisverkehr Nähe Rohrbach. Die kurz darauf eintreffenden Polizeistreifen konnten nur noch feststellen, dass sich am Unfallort keine Menschen mehr befanden, ein Auto jedoch offensichtlich mit hoher Geschwindigkeit sowohl die vor dem Kreisverkehr befindliche Verkehrsinsel als auch die bauliche Erhöhung im Kreisverkehr selbst vollständig überfahren hatte. Dadurch hatte es die komplette Vorderachse aus dem Auto herausgerissen. Außerdem waren beide Vorder-Airbags im Auto ausgelöst worden. Das gesamte Innere des Fahrzeugs roch bei Eintreffen der Streifen massiv nach Alkohol, berichtet die Polizei.

Als Halter des Fahrzeugs konnte schnell ein 28-Jähriger aus Münchsmünster ermittelt werden. Dieser konnte im Zuge der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung in konzertierter Aktion der Polizeiinspektionen Pfaffenhofen und Geisenfeld gegen 3.30 Uhr durch eine Polizeistreife in Rohrbach unverletzt auf der Flucht gestellt werden. Der bei ihm festgestellte Atemalkoholwert im Vortest betrug 0,88 Milliramm pro Liter, woraufhin die Beamten eine Blutentnahme anordneten.

Das Auto musste als Totalschaden abgeschleppt werden, der gesamte Sachschaden ist derzeit noch nicht zu beziffern, dürfte aber weit jenseits der 10.000 Euro liegen, heißt es im Polizeibericht.

Den Unfallfahrer erwarten nun unter anderem Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. Die Polizei stellte den Führerschein des 28-Jährigen noch in der Nacht sicher. Die weiteren Ermittlungen und das Ergebnis der Blutentnahme werden über den Fortbestand seiner Fahrerlaubnis entscheiden. (AZ)